Aufgetischt: Die Alte Donau

ORF2Staffel 1Folge 16vom 30.05.2024
45 Min.Folge vom 30.05.2024

Um das idyllische Erholungsparadies beneiden wohl viele europäische Hauptstädte Wien: Die Alte Donau. Kaum ein anderer Stadtteil Wiens hat sich im Laufe der Geschichte so stark verändert: vom Arbeiterbezirk hin zur trendigen Wohngegend mit internationalem Flair durch die UNO-City und doch hat Kaisermühlen seinen Charme bewahrt und verbindet urbane Lebensqualität direkt am Wasser mit modernem Zeitgeist. Die Reportage eröffnet stimmungsvolle Einblicke in den Alltag von Menschen, die sich dem Leben am, auf und unter dem Wasser in der Freizeit- und Naturoase – nicht nur in der Hochsaison – verschrieben haben. Bildquelle: ORF/Satel Film

ORF2
