Aufgetischt am Sonntag: FeldkirchJetzt kostenlos streamen
Aufgetischt
Folge 22: Aufgetischt am Sonntag: Feldkirch
In kraftvollen Bildern begibt sich „Aufgetischt“ mitten ins Leben der mittelalterlichen Stadt Feldkirch. Wir entdecken üppige Märkte, Künstler-Ateliers, wohlriechende Küchen, moderne Werkstätten und alte Kinos und folgen den Spuren einer bedeutsamen Vergangenheit wohl wissend, dass diese in die prickelnde Gegenwart von Feldkirch führen. In diesem Spannungsfeld liegen die in Vorarlberg weltberühmte „Poolbar“ im Alten Hallenbad, das „Pförtnerhaus“, die säkularisierte „Joanniterkirche“, das RIO Kino und das „Montforthaus“ eng nebeneinander ohne auf Eigenständigkeit verzichten zu müssen. Feldkirch ist der wohl urbanste Teil eines Bundeslandes, das den Blick weit über Hochkultur hinaushebt. Wir begleiten den Künstler und Kurator der Johanniterkirche Arno Egger, Clownfrau Lisa Suitner, Keramik-Künstlerin Marta Rauch-Debevec und Gastronom Reinhard Rauch. Bildquelle: ORF/Satel Film/Eckehard Braun
