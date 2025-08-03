Zum Inhalt springenBarrierefrei
Aufgetischt am Sonntag: Der Semmering

ORF2Staffel 1Folge 53vom 03.08.2025
Folge 53: Aufgetischt am Sonntag: Der Semmering

25 Min.Folge vom 03.08.2025

Gerahmt von Rax und Schneeberg, Kampalpe und Sonnwendstein ist der Semmering mehr als ein Ort, er ist eine "Landschaft". Einst Hindernis auf dem Weg in den Süden, später mit dem Einzug der Eisenbahn ein Tor zu ungezähmter Wildnis, durch das Künstler, Gelehrte, Adelige und Bürger an der frischen Luft neue Inspiration gefunden haben. Die Landschaft ist in diesem Film nicht nur Kulisse, sondern selbst Hauptdarstellerin, voller Geschichten prominenter Sommerfrischler von einst und heute. Bildquelle: ORF/Satel Film/Manfred Hoschek

ORF2
