Aufgetischt vor 10: SchönbrunnJetzt kostenlos streamen
Aufgetischt
Folge 55: Aufgetischt vor 10: Schönbrunn
6 Min.Folge vom 19.08.2025
Von "Großem Theater" in einem der schönsten Barockgärten der Welt, dem Schönbrunner Marionettentheater, vom sorgsamen Restaurieren und Bewahren von altem Papier in der ehemaligen Wohnung der letzten Brunnenfrau sowie Margit Stolzlechners Liebe zu Zitronen und Vegetarischem. Bildquelle: ORF/Satel Film/Eckehard Braun
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Aufgetischt
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0