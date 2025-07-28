Aufgetischt vor 10: LinzJetzt kostenlos streamen
Aufgetischt
Folge 52: Aufgetischt vor 10: Linz
6 Min.Folge vom 28.07.2025
Von Lebensqualität einer Stadt zwischen Kunst und Technik, zwischen Stadt und Natur, am eleganten Schwung der Donau. Von Geigenbaumeister Franz Übelhör, den es von Wien nach Linz gezogen hat. Von Illustratorin Bettina Wolfseggers Leichtigkeit und Philipp Lukas' neuen Krautwicklern. Bildquelle: ORF/Satel Film/Claus Muhr
