Aufgetischt am Sonntag: Grazer GrünJetzt kostenlos streamen
Aufgetischt
Folge 49: Aufgetischt am Sonntag: Grazer Grün
25 Min.Folge vom 13.07.2025
In Graz verschmelzen grüne Parks, urbanes Design und lebendige Architektur zu einem einzigartigen Stadtbild. Der Film porträtiert Menschen wie den Animationskünstler Florian Satzinger, den Möbelmacher Raimund Gamerith und das kulinarische Paar Michael und Annemarie Gauster. Ihre Geschichten zeigen, wie Naturverbundenheit und Urbanität in Graz eng verbunden sind.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Aufgetischt
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0