Aufgetischt am Sonntag: Die Alte DonauJetzt kostenlos streamen
Aufgetischt
Folge 47: Aufgetischt am Sonntag: Die Alte Donau
Um das idyllische Erholungsparadies, nur einige U-Bahnstationen vom Stadtzentrum entfernt, beneiden wohl viele europäische Hauptstädte Wien. Kaum ein anderer Stadtteil Wiens hat sich im Laufe der Geschichte so stark verändert: vom Arbeiterbezirk hin zur trendigen Wohngegend mit internationalem Flair durch die UNO-City - hat Kaisermühlen doch seinen Charme bewahrt und verbindet urbane Lebensqualität direkt am Wasser mit modernem Zeitgeist. Im Laufe eines Frühlingstages eröffnet dieses filmische Porträt stimmungsvolle Einblicke in den Alltag von Menschen, die sich dem Leben am, auf und unter dem Wasser in der Freizeit- und Naturoase - nicht nur in der Hochsaison - verschrieben haben. Bildquelle: ORF/Satel Film
