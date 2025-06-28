Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Aufgetischt

Aufgetischt am Sonntag: Die Alte Donau

ORF2Staffel 1Folge 47vom 28.06.2025
Aufgetischt am Sonntag: Die Alte Donau

Aufgetischt am Sonntag: Die Alte DonauJetzt kostenlos streamen

Aufgetischt

Folge 47: Aufgetischt am Sonntag: Die Alte Donau

25 Min.Folge vom 28.06.2025

Um das idyllische Erholungsparadies, nur einige U-Bahnstationen vom Stadtzentrum entfernt, beneiden wohl viele europäische Hauptstädte Wien. Kaum ein anderer Stadtteil Wiens hat sich im Laufe der Geschichte so stark verändert: vom Arbeiterbezirk hin zur trendigen Wohngegend mit internationalem Flair durch die UNO-City - hat Kaisermühlen doch seinen Charme bewahrt und verbindet urbane Lebensqualität direkt am Wasser mit modernem Zeitgeist. Im Laufe eines Frühlingstages eröffnet dieses filmische Porträt stimmungsvolle Einblicke in den Alltag von Menschen, die sich dem Leben am, auf und unter dem Wasser in der Freizeit- und Naturoase - nicht nur in der Hochsaison - verschrieben haben. Bildquelle: ORF/Satel Film

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Aufgetischt
ORF2
Aufgetischt

Aufgetischt

Alle 1 Staffeln und Folgen