Folge 21: Aufgetischt am Sonntag: Attersee
25 Min.Folge vom 21.07.2024
Aufgetischt am Sonntag - Der Attersee ist auf der Suche nach dem Klang des Besonderen, widmet sich den Menschen, der Landschaft, der Kunst des Lebens und der Kochkunst in der Region. Ein Archäologe und Taucher führt in die geheimnisvolle Unterwasserwelt, ungewohnte Perspektiven erschließt ein junges Team beim sommerlichen Festival in Attersee, eine Wirtin aus Unterach erzählt von den Erlebnissen einer Gastgeberin. Bildquelle: ORF/Satel Film/Claus Muhr
