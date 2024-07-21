Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Aufgetischt

Aufgetischt am Sonntag: Attersee

ORF2Staffel 1Folge 21vom 21.07.2024
Aufgetischt am Sonntag: Attersee

Aufgetischt am Sonntag: AtterseeJetzt kostenlos streamen

Aufgetischt

Folge 21: Aufgetischt am Sonntag: Attersee

25 Min.Folge vom 21.07.2024

Aufgetischt am Sonntag - Der Attersee ist auf der Suche nach dem Klang des Besonderen, widmet sich den Menschen, der Landschaft, der Kunst des Lebens und der Kochkunst in der Region. Ein Archäologe und Taucher führt in die geheimnisvolle Unterwasserwelt, ungewohnte Perspektiven erschließt ein junges Team beim sommerlichen Festival in Attersee, eine Wirtin aus Unterach erzählt von den Erlebnissen einer Gastgeberin. Bildquelle: ORF/Satel Film/Claus Muhr

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Aufgetischt
ORF2
Aufgetischt

Aufgetischt

Alle 1 Staffeln und Folgen