Aufgetischt am Sonntag: Um den Mondsee

ORF2Staffel 1Folge 48vom 05.07.2025
Folge 48: Aufgetischt am Sonntag: Um den Mondsee

25 Min.Folge vom 05.07.2025

Der Mondsee überrascht jene, die nur kurz vorbeischauen wollten, und dann vom Charme der Landschaft und der Menschen berührt werden, einen Ort zum Durchatmen finden und fasziniert dableiben. Für jene, die hier leben, ist der See ein Lebensgefühl, das sich frühmorgens mit einem Sprung ins rot-gold schimmernde Wasser, mit einer Fahrt im Kanu oder mit Yoga im Wald täglich aufs Neue entfaltet. Aufgetischt am Sonntag erzählt von Menschen, die das Lebensgefühl rund um den Mondsee zu schätzen wissen und gerne mit anderen teilen. Bildquelle: ORF/Satel Film/Claus Muhr

ORF2
