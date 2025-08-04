Aufgetischt vor 10: GesäuseJetzt kostenlos streamen
Folge 54: Aufgetischt vor 10: Gesäuse
5 Min.Folge vom 04.08.2025
Von tosenden Schluchten, wilden Stromschnellen der steirischen Enns. Von Hufschmied Mario Jauks Leidenschaft – dem Klettern nahe Admont. Von Hütten- und Haubenküche der Wirtsleute Philipp und Christina Knappitsch. Bildquelle: ORF/Satel Film/Claus Muhr
