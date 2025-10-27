Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF2Staffel 1Folge 57vom 27.10.2025
5 Min.Folge vom 27.10.2025

Von Urbanität und Naturnähe einer Stadt, die wie eine Insel liegt. Vom Künstler Arno Egger, der leere Räume wachküsst und Weinbauer Christoph Fulterer, dessen Reben ihm Herzensanliegen sind, und der in seinem Gasthof Geschmacksexplosionen auszulösen weiß. Von Keramikerin Marta Rauch-Debevec und ihren handgefertigten Fliesen. Bildquelle: ORF/Satel Film/Eckehard Braun

