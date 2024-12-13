Aufgetischt vor 10: ÖtscherJetzt kostenlos streamen
Folge 30: Aufgetischt vor 10: Ötscher
5 Min.Folge vom 13.12.2024
Österreichisches Lebensgefühl - Kultur, Tradition, Innovation und Kulinarik. "Aufgetischt vor 10" begibt sich in das Gebiet rund um den Ötscher und erforscht die Region von Sternenhimmel, über Natur bis zu Handwerkskunst. Bildquelle: ORF/Satel Film/Claus Muhr
