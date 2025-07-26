Aufgetischt am Sonntag: Die Wiener JosefstadtJetzt kostenlos streamen
Aufgetischt
Folge 51: Aufgetischt am Sonntag: Die Wiener Josefstadt
Vorhang auf für den kleinsten Bezirk Wiens, die Josefstadt, mit reichlich Kultur und Altstadtflair, mit vielen verwinkelten Gassen und nahezu unversehrt von Türkenbelagerungen und Weltkriegen. Ein Dorf zwischen Gürtel und Ring: Unaufgeregt und entspannt zwischen Bioläden, Designersalons, Künstlerateliers und Werkstätten aller Art. Konkret begleiten wir Inspizienten Claudio Hiller, er öffnet den Eisernen Vorhang des Theaters in der Josefstadt. Wir spielen mit Manfred Schmelzers Bausteinen und nehmen an Friseurmeisterin Sonja Krenns Aktion "hair help the ocean" teil, denn Haare können Gewässer reinigen. Und kosten Domenic Riefs roh marinierte Lachsforelle in der Lange Gasse. Bildquelle: ORF/Satel Film/Matthias Trinkl
