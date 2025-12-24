Aufgetischt: Wien on the rocksJetzt kostenlos streamen
Aufgetischt
Folge 59: Aufgetischt: Wien on the rocks
48 Min.Folge vom 24.12.2025
Wien on the rocks - eine Stadt zwischen klirrender Kälte und warmem Licht, zwischen Bewegung und Erstarrung. In ihren Straßen glänzt nasses Pflaster, Atemwolken steigen in die klare Luft, während in Bars das Leben pulsiert. In dieser Jahreszeit zeigt sich Wien von einer anderen Seite: geheimnisvoll, rau, von frostiger Schönheit. Eine Annäherung an die Hauptstadt in ihrer Wintergestalt, an ihre Gegensätze, ihre Stille und ihre Lebendigkeit. Bildquelle: ORF/Satel Film/David Haslinger
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