Aufgetischt am Sonntag: Sulmtal und SausalJetzt kostenlos streamen
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Folge 66: Aufgetischt am Sonntag: Sulmtal und Sausal
25 Min.Folge vom 07.02.2026
Die südliche Steiermark mit ihrer sanften Hügellandschaft ist eng mit Frauen verbunden, die Orte der Kraft, des Genusses und des Wohlbefindens schaffen. Im Sulmtal Sausal treffen Spitzenküche und Buschenschank, Kunst, Handwerk und Kulinarik aufeinander. Umgeben von Weingärten, Lavendelfeldern und Kastanienwäldern entsteht eine Hommage an die Weiblichkeit und die Schönheit der Region. Bildquelle: ORF/Satel Film/Claus Muhr
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