Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Aufgetischt

Aufgetischt am Sonntag: Sulmtal und Sausal

ORF2Staffel 1Folge 66vom 07.02.2026
Aufgetischt am Sonntag: Sulmtal und Sausal

Aufgetischt am Sonntag: Sulmtal und SausalJetzt kostenlos streamen

Aufgetischt

Folge 66: Aufgetischt am Sonntag: Sulmtal und Sausal

25 Min.Folge vom 07.02.2026

Die südliche Steiermark mit ihrer sanften Hügellandschaft ist eng mit Frauen verbunden, die Orte der Kraft, des Genusses und des Wohlbefindens schaffen. Im Sulmtal Sausal treffen Spitzenküche und Buschenschank, Kunst, Handwerk und Kulinarik aufeinander. Umgeben von Weingärten, Lavendelfeldern und Kastanienwäldern entsteht eine Hommage an die Weiblichkeit und die Schönheit der Region. Bildquelle: ORF/Satel Film/Claus Muhr

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Aufgetischt
ORF2
Aufgetischt

Aufgetischt

Alle 1 Staffeln und Folgen