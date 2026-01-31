Aufgetischt am Sonntag: LinzJetzt kostenlos streamen
Aufgetischt
Folge 65: Aufgetischt am Sonntag: Linz
25 Min.Folge vom 31.01.2026
In Linz verträgt sich scheinbar Gegensätzliches. Klischees sind gar nicht gern gesehen. Die Stahlstadt ist Kulturstadt. Im Ars Electronica Center arbeitet man längst daran, "digital und analog" ineinander fließen zu lassen. „Aufgetischt“ wandert zwischen beiden Welten, schaut auf altes, analoges Handwerk und erforscht Grenzgebiete, wo menschliches Können und Computertechnik verschmelzen und Kunst entsteht. Bildquelle: ORF/Satel Film/Claus Muhr
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