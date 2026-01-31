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Aufgetischt

Aufgetischt am Sonntag: Linz

ORF2Staffel 1Folge 65vom 31.01.2026
Aufgetischt am Sonntag: Linz

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Aufgetischt

Folge 65: Aufgetischt am Sonntag: Linz

25 Min.Folge vom 31.01.2026

In Linz verträgt sich scheinbar Gegensätzliches. Klischees sind gar nicht gern gesehen. Die Stahlstadt ist Kulturstadt. Im Ars Electronica Center arbeitet man längst daran, "digital und analog" ineinander fließen zu lassen. „Aufgetischt“ wandert zwischen beiden Welten, schaut auf altes, analoges Handwerk und erforscht Grenzgebiete, wo menschliches Können und Computertechnik verschmelzen und Kunst entsteht. Bildquelle: ORF/Satel Film/Claus Muhr

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