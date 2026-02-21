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Aufgetischt

Aufgetischt am Sonntag: Wien handgemacht

ORF2Staffel 1Folge 68vom 21.02.2026
Aufgetischt am Sonntag: Wien handgemacht

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Folge 68: Aufgetischt am Sonntag: Wien handgemacht

26 Min.Folge vom 21.02.2026

Die Wahl-Wienerin Daniela Leitner erschafft aus Papier, Farbe und Klebstoff filigrane Figuren, die Geschichten erzählen. Der Tiroler Robert Comploj bringt Glas bei über 2.000 Grad zum Glühen. Wenn er die glühende Masse jongliert, dann formt, bläst und modelliert er mit Präzision und Kraft. Krimiautor Reinhardt Badegruber taucht sprachlich in die Abgründe des Milieus ein. Wir begleiten ihn in den Wiener Untergrund. Bildquelle: ORF/Satel Film/Eckehard Braun

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