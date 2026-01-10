Aufgetischt am Sonntag: Kärntner MarktplatzJetzt kostenlos streamen
Aufgetischt
Folge 62: Aufgetischt am Sonntag: Kärntner Marktplatz
In Mittelkärnten gestalten Menschen mit Herz und Handwerk Genussmomente und Kreatives – von Metnitz bis St. Veit, von Althofen bis Klein St. Paul. Josef Kollmanns bewahrt in seiner alten Werkstatt jahrzehntelange Tradition der Hutmacherkunst. Hanno Erian und Stefanie Novak führen den väterlichen Hof nach Demeter-Kriterien weiter und sorgen mit einer siebenjährigen Fruchtfolge für gesunden Boden und schmackhaftes Brot. Konzeptkünstler Werner Hofmeister arbeitet eng mit der Landschaft Kärntens und lässt durch seine Werke Ausblick und Durchblick auf die Natur in den Alltag der Menschen einfließen. So entsteht ein lebendiges Bild davon, wie Handwerk, Kunst und Landwirtschaft in der Region genussvoll verbunden werden. Bildquelle: ORF/Satel Film/Claus Muhr
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