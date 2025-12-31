Aufgetischt
Folge 60: Aufgetischt: Baden
45 Min.Folge vom 31.12.2025
Wo Heilwasser dampft, Biedermeier-Villen glänzen und Weinberge die Hügel umrahmen erzählen echte „Schwefelkinder“, innovative Produzenten und Kulturschaffende ihre Geschichten. Baden war über Jahrhunderte ein Treffpunkt für Kaiser, Künstler und Gäste und präsentiert sich auch heute in fröhlicher Leichtigkeit. Mit feinem Blick für Details entfaltet sich ein lebendiges Stadtporträt in poetischen Bildern aus überraschenden Perspektiven – sinnlich, persönlich, authentisch. Bildquelle: ORF/Satel Film/David Haslinger
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