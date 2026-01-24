Aufgetischt am Sonntag: Wiener NeustadtJetzt kostenlos streamen
Aufgetischt
Folge 64: Aufgetischt am Sonntag: Wiener Neustadt
Wiener Neustadt wurde auf dem Steinfeld errichtet, einer trockenen Ebene aus Heide- und Schotterflächen ohne offensichtlichen Nutzen, die der Stadt früh Raum für Experimente bot. Diese Prägung macht ihre Bewohner bis heute offen für Neues: Christine Eberl sammelt beim Blick von der Hohen Wand auf das Wiener Neustädter Becken Eindrücke für ihre Öl- und Acrylbilder. Gerhard Weinzettel lebt seine Leidenschaft für historische Fahrzeuge auf der ehemaligen Porsche-Teststrecke, während Dieter Nemetz zeigt, dass auch der Eisenguss in der Stadt weiterhin handwerkliches Können erfordert. Genuss verbindet schließlich Tradition und Gegenwart, wenn im "Alten Backhaus" die Familie Gruber ihre Gäste bewirtet. Bildquelle: ORF/Satel Film/Eckehard Braun
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick