Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Aufgetischt

Aufgetischt am Sonntag: Wiener Neustadt

ORF2Staffel 1Folge 64vom 24.01.2026
Aufgetischt am Sonntag: Wiener Neustadt

Aufgetischt am Sonntag: Wiener NeustadtJetzt kostenlos streamen

Aufgetischt

Folge 64: Aufgetischt am Sonntag: Wiener Neustadt

26 Min.Folge vom 24.01.2026

Wiener Neustadt wurde auf dem Steinfeld errichtet, einer trockenen Ebene aus Heide- und Schotterflächen ohne offensichtlichen Nutzen, die der Stadt früh Raum für Experimente bot. Diese Prägung macht ihre Bewohner bis heute offen für Neues: Christine Eberl sammelt beim Blick von der Hohen Wand auf das Wiener Neustädter Becken Eindrücke für ihre Öl- und Acrylbilder. Gerhard Weinzettel lebt seine Leidenschaft für historische Fahrzeuge auf der ehemaligen Porsche-Teststrecke, während Dieter Nemetz zeigt, dass auch der Eisenguss in der Stadt weiterhin handwerkliches Können erfordert. Genuss verbindet schließlich Tradition und Gegenwart, wenn im "Alten Backhaus" die Familie Gruber ihre Gäste bewirtet. Bildquelle: ORF/Satel Film/Eckehard Braun

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Aufgetischt
ORF2
Aufgetischt

Aufgetischt

Alle 1 Staffeln und Folgen