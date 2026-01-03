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Aufgetischt

Aufgetischt am Sonntag: Winter in Wien

ORF2Staffel 1Folge 61vom 03.01.2026
Aufgetischt am Sonntag: Winter in Wien

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Folge 61: Aufgetischt am Sonntag: Winter in Wien

26 Min.Folge vom 03.01.2026

Schnee verändert Wien und seine Bewohner: Alles wird ruhiger, langsamer und ein wenig „patschert“. Der Rückzug ins Warme ist angesagt, Brennöfen in der Porzellanwerkstatt von Sabine Haischberger werden zum besten Freund. Gleichzeitig startet die Ballsaison, in der große Roben von Designerin Michel Mayer über das Parkett schweben. Auch die Küche passt sich an: Traditionsgerichte wie die Knödel bei Stefanie Herkner liefern die nötige Energie. Wien im Winter zeigt Ecken und Kanten, die es zu entdecken gilt, und selbst kurze Sonnenstrahlen genügen, um die Herzen zu erwärmen. Bildquelle: ORF/Satel Film/Eckehard Braun

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