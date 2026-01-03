Aufgetischt am Sonntag: Winter in WienJetzt kostenlos streamen
Aufgetischt
Folge 61: Aufgetischt am Sonntag: Winter in Wien
26 Min.Folge vom 03.01.2026
Schnee verändert Wien und seine Bewohner: Alles wird ruhiger, langsamer und ein wenig „patschert“. Der Rückzug ins Warme ist angesagt, Brennöfen in der Porzellanwerkstatt von Sabine Haischberger werden zum besten Freund. Gleichzeitig startet die Ballsaison, in der große Roben von Designerin Michel Mayer über das Parkett schweben. Auch die Küche passt sich an: Traditionsgerichte wie die Knödel bei Stefanie Herkner liefern die nötige Energie. Wien im Winter zeigt Ecken und Kanten, die es zu entdecken gilt, und selbst kurze Sonnenstrahlen genügen, um die Herzen zu erwärmen. Bildquelle: ORF/Satel Film/Eckehard Braun
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Aufgetischt
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0