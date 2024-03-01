Die fliegende UntertasseJetzt kostenlos streamen
Babaloos
Folge 31: Die fliegende Untertasse
6 Min.Folge vom 01.03.2024
Eines Nachts landet im Haus der Babaloos ein tellerförmiges Gerät. Leider kann es nicht sagen, woher es kommt, da es durch den Aufprall sein Gedächtnis verloren hat. Durch einen neuen Schlag soll es wieder aufgefrischt werden.
Copyrights:© 1995 France Animation / France 3 / CINAR Productions Inc. / Ravensburger Film + TV