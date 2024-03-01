Baby Knöpf sucht seine FamilieJetzt kostenlos streamen
Babaloos
Folge 33: Baby Knöpf sucht seine Familie
6 Min.Folge vom 01.03.2024
Die Babaloos retten einen kleinen Knopf aus einer Sofaritze. Nun machen sie sich auf die Suche nach seiner Heimat und klappern alle Kleiderschränke in der Wohnung nach Manteln mit fehlenden Knöpfen ab. Da bekommen die Babaloos einen Tipp.
