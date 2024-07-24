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Barbapapa und Familie

Barbapapa und Familie: Der Geburtstag der Barbababys

ORF KidsStaffel 1Folge 42vom 24.07.2024
Barbapapa und Familie: Der Geburtstag der Barbababys

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Barbapapa und Familie

Folge 42: Barbapapa und Familie: Der Geburtstag der Barbababys

12 Min.Folge vom 24.07.2024

Heute ist ein besonderer Tag, denn die sieben Barbababys haben Geburtstag! Das muss natürlich ordentlich gefeiert werden. Für den Nachmittag ist deshalb eine große Party mit Kuchen geplant. Die Zeit bis dahin würde Barbabravo am liebsten mit Sport verbringen. Doch da er nicht der einzige ist, der Geburtstag hat, muss er sich mit seinen Geschwistern abstimmen. Bildquelle: ORF/MARKAND MEDIA

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