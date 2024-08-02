Barbapapa und Familie: Kein Müll mehrJetzt kostenlos streamen
Barbapapa und Familie
Folge 50: Barbapapa und Familie: Kein Müll mehr
12 Min.Folge vom 02.08.2024
Barbapapa erklärt seinen Kindern, wie es mit dem Müll weitergeht, nachdem man ihn in den Abfallkübel geworfen hat. Oft endet er im Meer, wo sich bereits eine riesige Plastikinsel gebildet hat. Er hält seine Kinder an, so wenig Müll wie möglich zu produzieren. Doch was tun mit dem bereits angefallenen Müll? Bildquelle: ORF/MARKAND MEDIA
