Barbapapa und Familie
Folge 39: Barbapapa und Familie: Kitzelmeister Barbapapa
12 Min.Folge vom 20.07.2024
Die Barbapapas lieben Superhelden-Comics und hätten gerne selbst Superkräfte. Barbabo würde gerne teleportieren können, Barbalala würde gerne durch die Zeit reisen und Barbabravo wäre gerne stärker als ein Elefant. Sie beschließen, sich Kostüme zu basteln, um Abenteuer zu erleben. Doch es fehlt noch ein Bösewicht. Bildquelle: ORF/MARKAND MEDIA
Barbapapa und Familie
Altersfreigabe:
0