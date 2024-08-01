Barbapapa und Familie: Im MuseumJetzt kostenlos streamen
Barbapapa und Familie
Folge 49: Barbapapa und Familie: Im Museum
12 Min.Folge vom 01.08.2024
Die Familie Barbapapa macht heute einen Ausflug ins Museum für Naturkunde. Dort lernen sie allerhand über Geologie, Astronomie und Mikrobiologie. Barbabravo findet das jedoch langweilig. Er möchte unbedingt die Dinosaurier sehen. Ob das noch klappen wird? Bildquelle: ORF
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