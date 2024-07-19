Zum Inhalt springenBarrierefrei
Barbapapa und Familie

Barbapapa und Familie: Das Traumhaus

ORF KidsStaffel 1Folge 38vom 19.07.2024
Barbapapa und Familie: Das Traumhaus

Folge 38: Barbapapa und Familie: Das Traumhaus

12 Min.Folge vom 19.07.2024

Das Dach im Haus der Familie Barbapapa ist undicht und es regnet hinein. Zum Glück hat Barbahelle eine spezielle Farbe, die das Loch versiegelt. Doch durch ein Missgeschick sammelt sich das ganze Wasser unter dem Haus. Jetzt muss sich die Familie nach einer neuen Bleibe umschauen. Alle haben ihre eigene Vorstellung, wie sie wohnen wollen. Bildquelle: ORF/MARKAND MEDIA

