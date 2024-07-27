Zum Inhalt springenBarrierefrei
Barbapapa und Familie

Barbapapa und Familie: Das fiese Riesenhuhn

ORF KidsStaffel 1Folge 45vom 27.07.2024
Barbapapa und Familie: Das fiese Riesenhuhn

Barbapapa und Familie

Folge 45: Barbapapa und Familie: Das fiese Riesenhuhn

12 Min.Folge vom 27.07.2024

In einer stürmischen Nacht können Barbalala und Barbazoo nicht schlafen, weil sie unheimliche Geräusche hören. Als Ursache des Lärms kann nur ein Monster infrage kommen: das fiese Riesenhuhn! Schon bald macht sich die Rasselbande auf die Suche nach dem Ungeheuer. Ob die Kinder es tatsächlich finden werden? Bildquelle: ORF/MARKAND MEDIA

