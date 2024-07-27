Barbapapa und Familie: Das fiese RiesenhuhnJetzt kostenlos streamen
Barbapapa und Familie
Folge 45: Barbapapa und Familie: Das fiese Riesenhuhn
12 Min.Folge vom 27.07.2024
In einer stürmischen Nacht können Barbalala und Barbazoo nicht schlafen, weil sie unheimliche Geräusche hören. Als Ursache des Lärms kann nur ein Monster infrage kommen: das fiese Riesenhuhn! Schon bald macht sich die Rasselbande auf die Suche nach dem Ungeheuer. Ob die Kinder es tatsächlich finden werden? Bildquelle: ORF/MARKAND MEDIA
