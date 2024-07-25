Barbapapa und Familie: Barba-FernsehenJetzt kostenlos streamen
Barbapapa und Familie
Folge 43: Barbapapa und Familie: Barba-Fernsehen
11 Min.Folge vom 25.07.2024
Die Barabapapas liegen den ganzen Tag faul vor dem Fernseher herum. Barbapapa und Barbamama versuchen, die Kinder für ein lustiges Spiel zu gewinnen. Sie sollen ihre eigene Fernseh-Show gestalten. Barbabella dreht einen Dokumentarfilm über die Katze, Barbabo hat seinen eigenen Malkurs und Barbabravo stellt die neuesten technischen Entwicklungen vor. Bildquelle: ORF
