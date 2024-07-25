Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Barbapapa und Familie

Barbapapa und Familie: Barba-Fernsehen

ORF KidsStaffel 1Folge 43vom 25.07.2024
Barbapapa und Familie: Barba-Fernsehen

Barbapapa und Familie: Barba-FernsehenJetzt kostenlos streamen

Barbapapa und Familie

Folge 43: Barbapapa und Familie: Barba-Fernsehen

11 Min.Folge vom 25.07.2024

Die Barabapapas liegen den ganzen Tag faul vor dem Fernseher herum. Barbapapa und Barbamama versuchen, die Kinder für ein lustiges Spiel zu gewinnen. Sie sollen ihre eigene Fernseh-Show gestalten. Barbabella dreht einen Dokumentarfilm über die Katze, Barbabo hat seinen eigenen Malkurs und Barbabravo stellt die neuesten technischen Entwicklungen vor. Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Barbapapa und Familie
ORF Kids
Barbapapa und Familie

Barbapapa und Familie

Alle 1 Staffeln und Folgen