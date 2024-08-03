Barbapapa und Familie: Der wandelnde MagenJetzt kostenlos streamen
Barbapapa und Familie
Folge 51: Barbapapa und Familie: Der wandelnde Magen
11 Min.Folge vom 03.08.2024
Das kann nicht mit rechten Dingen zugehen! Bei Familie Barbapapa verschwindet alles Mögliche: Golfbälle, die Blätter des Apfelbaums, Barbapapas Ernte und sogar Teile von Barbabos Fell. Die Kinder begeben sich auf Spurensuche, um dem geheimnisvollen Dieb das Handwerk zu legen. Bildquelle: ORF/MARKAND MEDIA
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Barbapapa und Familie
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0