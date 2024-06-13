Barbapapa und Familie: Das Reich der BarbababysJetzt kostenlos streamen
Die Familie Barbapapa genießt einen wunderschönen Tag am Meer. Die Kinder spielen am Strand und haben viel Spaß. Gemeinsam erkunden sie eine kleine, herrlich gelegene Sandbank. Die Aufregung ist groß, als sie in einer Flaschenpost den Hinweis auf einen Piratenschatz entdecken, der auf der Sandbank versteckt sein soll. Bildquelle: ORF
