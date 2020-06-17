Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATVStaffel 17Folge 1vom 17.06.2020
98 Min.Folge vom 17.06.2020Ab 6

ATV-Amor Arabella Kiesbauer begibt sich wieder auf "Bauer sucht Frau"-Tour. Kein Berg ist zu hoch, kein Tal ist zu weit: Arabella Kiesbauer geht über Stock und Stein und präsentiert die Bäuerinnen und Bauern der 17. Staffel. Und auch in dieser Staffel des ATV-Erfolgsformats verschlägt es die ZuseherInnen an die urigsten Bauernhöfe, schönsten Almen und herrlichsten Landschaften der österreichischen Bundesländer, um die Single-LandwirtInnen kennen zu lernen. 15 Bäuerinnen und Bauern begeben sich mithilfe von ATV auf die Suche nach ihrem großen Liebesglück.

