Bauer sucht Frau - Staffel 17 Folge 10 - Die Hofwochen
Bauer sucht Frau
Folge 10: Bauer sucht Frau - Staffel 17 Folge 10 - Die Hofwochen
Ein Hoch der Gefühle erlebt Milchbauer Hannes (33). Die erste Stallarbeit steht an und dabei kann vor allem Tatjana (29) mit ihrem Outfit überzeugen. Aber auch die Damen staunen nicht schlecht: Hannes kann mit seinem Wissen und seiner Fürsorglichkeit imponieren. In der Nacht passiert dann etwas besonders Schönes: Zwei Kälber erblicken das Licht der Welt und die Hofdamen packen ordentlich mit an. Bei Mondseer Gerhard (42) steht die Ankunft seiner Hofdamen bevor. Den Anfang macht Samira (45) und sie ist gleich Feuer und Flamme für den Traumbauern und das Landleben: "Ich finde ihn toll. Da ist schon ein Funke übergesprungen." Doch die Konkurrenz schläft nicht: Auch Silvia kommt kurz darauf am Hof des Mondseers an. Ob eine der Damen bereits zu Beginn die Nase vorne hat? Spannend wird es bei Tausendsassa Philipp (34). Nach dem Einzeldate mit Petra (28) rückt die letzte Entscheidung immer näher. Diese möchte er beim Hoffest treffen. "Ich kann mir schon vorstellen, Saskia zu küssen", verrät Bergbauer Thomas (30). Beim Kennenlernen seiner Kühe auf der Weide hat Hofdame Saskia (25) von Kuh Lena ein erstes Küsschen bekommen. Ob sich der Traumbauer wohl eifersüchtig zeigt? Die Qual der Wahl hat auch Hermann (42) Mit Liesa (27) kommt die erste Hofdame bei ihm an. Sie lässt sich für den Bio-Bauern eine besondere Überraschung einfallen: ein selbst komponiertes Lied auf ihrer Ukulele.
