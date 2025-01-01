Bauer sucht Frau - Staffel 17 Folge 19 - Die HofwochenJetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 19: Bauer sucht Frau - Staffel 17 Folge 19 - Die Hofwochen
Hat Almbauer Florian seine Favoritin bereits gefunden? Denn vor allem Hofdame Nicole scheint der 27-Jährige immer näher zu kommen. Was Konkurrentin Julia dazu wohl sagt? Denn auch ihr ist es nicht entgangen, dass ihr Traumbauer sich anscheinend mehr zu Nicole hingezogen fühlt. Papa Franz möchte dem auf den Grund gehen und bittet Florian zum Gespräch. Für welche Dame schlägt das Herz des Almbauern mehr? Schließlich würde auch schon bald die letzte Entscheidung anstehen. Eine letzte Entscheidung gibt es auch bei Jungbauer Andreas. Eine seiner beiden verbliebenen Hofdamen muss den Hof schon bald verlassen. Für wen wird er sich entscheiden, Claudia oder Anja? Ein letztes Gespräch steht noch mit Oberösterreicherin Anja am Programm und dabei möchte Andreas vor allem herausfinden, wie sie sich eine Zukunft mit ihm vorstellen würde. Und ganz plötzlich scheint eine schwarze Katze zum Schicksalszeichen zu werden. Was das zu bedeuten hat? Am Tag nach dem Hoffest bekommt Oberösterreicherin Vera als letzte verbliebene Dame von Rotwildzüchter Manuel einen Crashkurs im Traktorfahren. Hemmungen zeigt die 32-Jährige dabei nicht und rauscht nach einem kurzen Fehlstart galant mit dem landwirtschaftlichen Gerät den Hügel hinauf. Das scheint dem Rotwildzüchter Manuel sehr zu imponieren. Am Nachmittag unternimmt der 31-Jährige mit seiner Herzensdame eine romantische Bootsfahrt auf der Donau inklusive Picknick am Ufer. Wie die verbleibende Zeit der beiden noch verlaufen wird? Denn vor allem ein Thema liegt Manuel noch auf dem Herzen: Sein Wunsch eine eigene Familie zu gründen. Es gibt ein Wiedersehen mit einem Bauer aus dem letzten Jahr: Der lustige Biobauer Michael und seine Simone haben seither Nägel mit Köpfen gemacht. Die 19-Jährige wohnt bereits am Hof und möchte aus dem Liebestraum gar nicht mehr aufwachen. Gemeinsam haben sie das Haus in Stand gesetzt und Simones Pferde auf dem Hof untergebracht. Ob nun aus dem Bio-Rinderbauer auch ein Bio-Pferdewirt wird? Nicht nur die Vierbeiner fühlen sich heimisch, auch Simone fühlt sich mehr und mehr als Bäuerin an Michis Seite. Doch fast hätte eines von Simones Pferden das perfekte Familienglück ruiniert…
