Bauer sucht Frau - Staffel 17 Folge 11 - Die HofwochenJetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 11: Bauer sucht Frau - Staffel 17 Folge 11 - Die Hofwochen
Hat Bio-Bauer Hermann (42) bereits am ersten Tag seine Favoritin gefunden? Nach Liesas (27) Ankunft ist die Runde noch lange nicht komplett. Doch dann erreicht Hermann ein Videoanruf einer weiteren Hofdame und mit diesem Telefonat bahnt sich Trübsal an. Als jedoch plötzlich Hofdame Nora (28) ankommt, ist dieser wie weggeblasen. Sie scheint ihn von Beginn an zu begeistern. Ob es sich hierbei um Liebe auf den ersten Blick handelt? Für Kräuterbäuerin Sabine (49) und Jungbauer Andreas (21) wird es ernst. Denn die beiden starten in ihre Hofwochen und die Wahl ihrer Hofdamen und -herren fällt ihnen alles andere als leicht. Während Andreas bei seiner Wahl nicht oberflächlich sein will, wen er zu sich an den Hof einlädt, ist Sabine über so manche Bewerbung mehr als überrascht. Vier Herren sollen es bei Sabine sein, Andreas hingegen lädt fünf Damen zu sich auf den Hof ein. "Das Herzerl pocht schon", gibt Milchbauer Hannes (33) zu. Mit seinen Hofdamen steht ein gemütlicher Abend gemeinsam mit seinen Freunden und einem alten Bekannten am Programm. Doch nicht alle werden dabei sein, denn beim Milchbauern steht die erste Entscheidung an. Für wen das Herz des Traumbauern wohl mehr schlägt - Tatjana, Katharina oder Birgit?
Weitere Folgen in Staffel 17
Alle Staffeln im Überblick