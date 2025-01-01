Bauer sucht Frau - Staffel 17 Folge 24 - Die EventfolgenJetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 24: Bauer sucht Frau - Staffel 17 Folge 24 - Die Eventfolgen
Das Staffelfinale geht in die letzte Runde und endlich kommen auch Biobauer Hermann und Nora in Maria Alm an. Die beiden haben sich ein Auto geteilt – hat Amors Pfeil sie nach der Hofwoche etwa doch noch getroffen? Gemeinsam mit Arabella beginnt im Anschluss der Rückblick auf Hermanns Hofwoche. Arabella attestiert Nora und Hermann nochmal absolutes Traumpaar-Potential und wundert sich, warum die Beiden einfach nicht zueinander finden konnten. Dennoch sind Hermann und Nora inzwischen freundschaftlich miteinander verbunden und so wollen sie sich in Maria Alm gegenseitig verkuppeln. Gesagt getan: Nora wirft sich ins Getümmel und wählt zwischen mehreren vermittlungswilligen Hofdamen am Ende Manuels Hofdame Ines als perfektes Date für ihren Hermann aus. Auch Hermann lässt sich nicht lumpen, er entscheidet sich schließlich für den 42-jährigen Gerhard. Der ist nicht auf den Mund gefallen und sollte damit doch eigentlich ganz gut zu Nora passen. Beide Zweierdates verlaufen harmonisch – hat sich der ein oder Andere da vielleicht wirklich verguckt? Philipp und Petra probieren unterdessen das inzwischen beziehungstaugliche Glücksrad gemeinsam aus. Am Abend bereitet Petra heimlich eine große Überraschung für ihr Herzblatt vor. Arabella führt den nichtsahnenden Philipp hoch zur Almhütte, wo die fesche Petra ihn schon heiß erwartet. Auch die Hofdamen von Jungbauer Andreas kommen nach und nach in Maria Alm an. Alle erwarten das Gespräch mit Arabella gespannt, denn auch hier gibt es noch die ein oder andere Sache zu klären. Andreas selber sorgt dann für die erste Überraschung: Er kommt mit Hofdame Claudia gemeinsam an, obwohl er sich in der Hofwoche doch für Anja entschieden hatte... Der wortkarge Schweinebauer Herbert kommt mit seiner neuen Freundin im Schlepptau beim Staffelfinale an – er hatte die Hofwochen im Sommer damals wegen seiner neuen Liebe sausen lassen. Zeit für Arabella, sich die Entwicklungen nochmal genauer erklären zu lassen. Almbauer Florian und seine Nicole widmen sich auch nochmal Philipps Glücksrad. Bei vielen Küssen und kleinen Liebesschwüren kommen die Beiden sich hier nochmal näher. Es war eben eine Hofwoche mit anhaltendem Happy End!
