Folge 22: Bauer sucht Frau - Staffel 17 Folge 22 - Die Eventfolgen
In Maria Alm am Steinernen Meer geht das Staffelfinale in die nächste Runde. Nach und nach kommen immer mehr Bauern und Hofdamen am Hotel an, unter ihnen auch Burgenländer Philipp und seine fesche Petra. Auch nach der Hofwoche sind beide immer noch schwer verliebt. Mit im Gepäck ist auch das inzwischen beziehungstaugliche Glücksrad, dass Petra und Philipp gleich gemeinsam ausprobieren. Danach geht es auch schon zum Gespräch mit Arabella. Philipp hat seine Entscheidung für Petra bis zum heutigen Tag nicht bereut, sie ist die Liebe seines Lebens und er will seine Zukunft mit ihr gemeinsam gestalten. Natürlich darf auch Vorarlberger Thomas beim Staffelfinale nicht fehlen, kurz vor seinen Hofdamen Saskia, Nicoleta, Birgit und Elisabeth kommt er am Hotel in Maria Alm an. Bisher schaut er dem Wiedersehen mit den Damen ganz entspannt entgegen. Doch schnell wird klar, dass zwischen Saskia und Nicoleta richtig dicke Luft herrscht. In der Aussprache mit Arabella knallt es dann richtig... Während Hirschzüchter Manuel noch mit seiner Liebsten Vera am Frühstückstisch sitzt, kommt Hofdame Ines ebenfalls am Hotel an. Manuel und Vera haben sich nach der Hofwoche weiterhin gesehen und sind inzwischen auch offiziell ein Paar. Im späteren Gespräch mit Arabella lassen Ines, Vera und Manuel die Hofwoche nochmal Revue passieren. Tirolerin Bettina will sich ihren Bauern Michael noch ein letztes Mal zur Brust nehmen. Nachdem sie in den letzten Tagen alles gegeben hat, um den schüchternen Steirer doch noch von sich zu überzeugen, möchte sie nun endlich Klarheit haben. Mit gepackten Taschen besucht sie Michi ein letztes Mal auf seinem Zimmer und fordert ein klares Ja oder Nein in Bezug auf seine Gefühle...
