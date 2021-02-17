Bauer sucht Frau - Staffel 17 Folge 23 - Die EventfolgenJetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 23: Bauer sucht Frau - Staffel 17 Folge 23 - Die Eventfolgen
In Maria Alm nehmen die Eventausgaben ihren weiteren Lauf und so darf auch Almbauer Florian nicht fehlen. Er kommt gemeinsam mit seiner Hofdame Nicole an. Scheint so, als würden die beiden noch immer auf Wolke Sieben schweben. Auch Marlene und Julia sind mit von der Partie. Die beiden wollen vor allem wissen, wie sich das Leben des Almbauern seit seiner Hofwoche verändert hat. Sonja ist dem Abschlussgespräch bei Arabella Kiesbauer aus Deutschland zugeschaltet. Wie sie auf das Wiedersehen mit Florian und ihrer ehemaligen Konkurrentin reagieren wird? Schließlich hat sie in der Hofwoche ein paar Gefühle für den schüchternen Almbauern entwickelt. Und beim Hofwochenrückblick enthüllt Florian noch ein Geheimnis. Ruhe vor dem Sturm heißt es beim 42-jährigen Gerhard. Auch beim Mondseer steht die Aussprache noch bevor. Doch bevor es soweit ist genießt er die Ruhe im Swimmingpool und mit dem einen oder anderen kühlen Getränk. Dem Zusammentreffen mit seinen Hofdamen blickt er jedoch mit gemischten Gefühlen entgegen. Schließlich ist in seiner Hofwoche so einiges passiert: Silvia verließ frühzeitig den Hof, zwischen Melanie und Samira gab es hitzige Diskussionen und auch Melanie und er sind nicht im Guten auseinander gegangen. Und auch mit Hofwochenliebe Samira scheint der Segen schief zu liegen. Kann Arabella Kiesbauer die Wogen glätten? Der romantische Rotwildzüchter Manuel macht seinem Namen alle Ehre und plant für seine Herzendsame Vera eine unvergessliche Überraschung vor der wunderschönen Bergkulisse. Die Liebe der beiden wird von Tag zu Tag stärker und das möchte Manuel besiegeln. Doch der sonst so gelassene Bauer wirkt plötzlich sehr nervös. Was wird Vera zu seiner Überraschung sagen? Die gestandene Kräuterbäuerin Sabine kommt allein in Maria Alm an. Und schon bald steht fest: So ganz möchte sie nicht verraten, was der aktuelle Stand zwischen ihr und Hermann ist. Kann Arabella Kiesbauer Licht ins Dunkel bringen? Immerhin scheinen die Hofherren Andreas und Franz noch einiges mit der Kräuterbäuerin klären zu wollen. Hermann und Kurt blicken der Aussprache eher gelassen entgegen und freuen sich auf das Wiedersehen. Wie das Abschlussgespräch zwischen Sabine und ihren Hofherren verlaufen wird?
