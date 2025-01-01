Bauer sucht Frau - Staffel 17 Folge 18 - Die HofwochenJetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 18: Bauer sucht Frau - Staffel 17 Folge 18 - Die Hofwochen
Am Mondsee beginnt der letzte Tag der Hofwoche ganz ruhig – noch! Bauer Gerhard hatte neben seiner Auserwählten Samira eine Nacht voller süßer Träume. Und der Tag wird süß weitergehen: für die 46-jährige hat Gerhard nämlich eine Überraschung geplant. Rotwildzüchter und Hobby-Motorsportler Manuel möchte seinen beiden verbliebenen Hofdamen Vera und Daniela nun Feuer unterm Hintern machen: sie dürfen auf seinen "schnellen Zweirädern" Probesitzen und danach sogar Quad fahren. Am Nachmittag steht das Hoffest an. Für Bio-Bauer Hermann wird es im Mostviertel nun ungemütlich: denn Hofdame Nora eröffnet dem 42-Jährigen, dass für sie der Funke nicht übergesprungen ist. Die Weinviertlerin sieht eher eine Freundschaft mit Hermann und lässt diesen mit gebrochenem Herzen zurück. In Kärnten steigt heute Abend die Party des Jahrhunderts: der fesche Jungbauer Andreas lädt die beiden verbliebenen Damen Anja und Claudia zum Hoffest! Ob das Tanzen-Üben mit Claudia etwas gebracht hat? Direkt legt er mit der Steierin eine kesse Sohle aufs Parkett. Mit Anja hingegen gibt es ein paar Startschwierigkeiten. Welche der beiden Damen sich jedoch in die Herzen der Gäste tanzt ist nicht so leicht zu beantworten, daher bittet Andreas zum Einzelgespräch. Am Hof von Florian steht Arbeit an: auf der Almhütte, die seine Eltern als Gastronomie betreiben, kommen täglich viele Wanderer vorbei, die gerne dort einkehren oder die Produkte der Bauern kaufen möchten. Da werden die Damen Nicole und Julia gleich mal in die gastronomischen Abläufe eingespannt. Eine perfekte Gelegenheit für Mama Brigitte und Papa Franz die potenziellen Schwiegertöchter im Testbestrieb zu beobachten! Und anscheinend können beide Damen punkten.
Weitere Folgen in Staffel 17
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick