Bauer sucht Frau - Staffel 17 Folge 9 - Die HofwochenJetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 9: Bauer sucht Frau - Staffel 17 Folge 9 - Die Hofwochen
In Oberösterreich kommen bei Hannes endlich Hofdamen an! Und das geht nicht spurlos an dem 33-jährigen Milchbauern vorüber – die Anspannung ist groß und Hannes so richtig aufgeregt. Schafft er es trotzdem, einen guten Eindruck bei den Frauen zu machen oder ist der erste Fauxpas hier vorprogrammiert? Beim Tausendsassa Philipp steht der neue Tag unter keinem guten Stern. Nachdem zwei Frauen ihre Zimmer räumen mussten, fehlt plötzlich auch von Hofdame Nina jede Spur. Laufen dem Partybauern kurz vor dem Ende der Hofwoche plötzlich die Frauen davon? In ihrem Bett wartet Nina mit einer Hiobsbotschaft auf Philipp. Zwei Tage exzessive Party zwingen die 32-Jährige in die Knie: Sie möchte die Hofwoche vorzeitig abbrechen. Nachdem der gelassene Bergbauer Thomas bereits drei Bewerberinnen empfangen und mittlerweile eine davon nach Hause geschickt hat, steigt der Bauernpuls jetzt erneut kräftig an. Mit einem Tag Verspätung ist bei dem Voralberger die vierte Liebesanwärterin im Anmarsch. Und Elisabeth weiß direkt … sagen wir mal … herauszustechen. Thomas verschlägt es beim Kennenlernen die Sprache... In der Südoststeiermark fahren die Gefühle Achterbahn. Der gestandene Obstbauer Michael wünscht sich nichts sehnlicher als eine liebevolle Partnerin an seiner Seite. Findet er seine große Liebe in der Tirolerin Bettina? Zumindest bei ihr werden die Flammen der Liebe immer größer – und auch Michael gibt sich alle Mühe, um vielleicht doch endlich Gefühle zu entwickeln. Gemeinsam springen die beiden ins kühle Nass und gehen Baden. In Niederösterreich flattern bei Jungwinzer Flo die Bewerbungen ins Postfach. Gemeinsam mit seiner Schwester entscheidet er sich für seine Hofdamen. Nummer eins ist Lena. Die Niederösterreicherin kommt direkt mit moralischer Unterstützung im Gepäck. Jungwinzer Flo hat trotzdem nur Augen für die 24-jährige Lena und übersieht ihre Freunde erst einmal komplett. Als zweite erreicht die 18-jährige Ayleen das Lavendeldorf in Niederösterreich. Schon bei den Bewerbungen hat sie bei Flo den besten Eindruck hinterlassen. Schafft es Ayleen, ihren Favoritinnen-Status zu halten? Bahnen sich hier schon erste Schmetterlinge in Flos muskulösem Bauch an?
