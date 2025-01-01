Bauer sucht Frau - Staffel 17 Folge 20 - Die EventfolgenJetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 20: Bauer sucht Frau - Staffel 17 Folge 20 - Die Eventfolgen
Die Hofwochen sind vorüber. Ob turbulent, romantisch oder gefüllt mit überraschenden Wendungen: Die Hofwochenabenteuer waren für die Single-BäuerInnen eine wahre Achterbahnfahrt der Gefühle. Nun steht das erste Wiedersehen nach den Hofwochen für die KandidatInnen an. Und dabei ist ATV-Liebesbotin Arabella Kiesbauer drauf und dran herauszufinden, was sich seither in Sachen Liebe bei den BäuerInnen und ihren Hofdamen und -herren getan hat. Der aufgeweckte Kärntner Christian reist gemeinsam mit Madeleine an. Scheint als wären die beiden so verliebt wie am ersten Tag. Doch was wird Konkurrentin Nathalie sagen? Wird es ihr schwerfallen, ihren einstigen Traumbauern wiederzusehen. Und wie steht es um Angelina, die in der Hofwoche freiwillig den Hof verlassen hat? Welche Pläne Christian und Madeleine für ihre Zukunft haben, möchte Arabella Kiesbauer herausfinden. Doch damit nicht genug, denn der Kärntner hat noch eine ganz besondere Überraschung vorbereitet. Auch Milchbauer Hannes und Tatjana treffen in den Eventausgaben wieder aufeinander. Wie ging es mit den beiden weiter? Schweben die beiden noch gemeinsam auf Wolke Sieben? Auch Konkurrentin Birgit ist mit dabei. Zu einem klärenden Gespräch kommt es auch zwischen Obstbauer Michael und Bettina. Und diese scheint beim ersten Aufeinandertreffen wieder in die Offensive gehen zu wollen inklusive eines Geschenks für den 32-Jährigen. Was zwischen den beiden seit den Hofwochen vorgefallen ist? Vor der bevorstehenden Aussprache mit seinen Hofdamen steht auch der 24-jährige Jungwinzer Florian. Nach dem vorzeitigen Ende seiner Hofwoche steht das abschließende Gespräch bei Arabella Kiesbauer mit seinen Hofdamen an. Wie dieses verlaufen wird und welche Geheimnisse dabei wohl gelüftet werden?
