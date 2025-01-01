Bauer sucht Frau - Staffel 17 Folge 7 - Die HofwochenJetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 7: Bauer sucht Frau - Staffel 17 Folge 7 - Die Hofwochen
Es wird explosiv bei Feuerwehrmann Roman, aber nicht nur in Sachen Liebe. Denn gemeinsam mit Julia (24) und Verena (29) steht ein Ausflug zum Steinbruch bevor. Die selbsternannte "Nummer eins" Julia, gibt weiterhin alles, um bei ihrem Traumbauern punkten zu können. Und so steht für die gesamte Partie auch eine Runde Morgensport am Programm. Die erste Entscheidung rückt immer näher. Hofdame Nicoleta (34) scheint von Bergbauer Thomas (30) von Beginn an begeistert. Doch Hofdame Saskia stellt die schnellen Gefühle in Frage. Inzwischen ist auch Bewerberin Birgit (22) beim Traumbauern angekommen. Zusammen soll der Weg zum Maisäß angetreten werden, doch Thomas ist unsicher: "Ich bin mir nicht sicher, ob ich alle drei mitnehmen soll." Eine Challenge nach der anderen steht bei Tausendsassa Philipp (34) am Programm. Für ihn sollen sich seine Hofdamen so richtig ins Zeug legen. Als Gewinn winkt immerhin ein Küsschen vom Traumbauern. Und: Die finale Entscheidung bei Kärntner Christian (23) steht an. "Es ist immer noch eine Fifty-fifty Chance", sagt Michael (32). Der Obstbauer lässt sich aber auch nicht so leicht in die Karten schauen, wer seine Favoritin ist.
