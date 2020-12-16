Bauer sucht Frau - Staffel 17 Folge 15 - Die Hofwochen Jetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 15: Bauer sucht Frau - Staffel 17 Folge 15 - Die Hofwochen
97 Min.Folge vom 16.12.2020Ab 6
Für Rotwildzüchter Manuel beginnt diesmal das Liebesabenteuer. Jungbauer Andres wird unfreiwillig zum Rodeo-Reiter. Sabine gönnt ihren Hofherren eine Klangschalenanwendung. Ob das gut ankommt? Biobauer Hermann und Nora betätigen sich sportlich, während zwischen Hannes und Tatjana bereits die Funken sprühen. Ganz anders bei Bauer Gerhard. Am Lagerfeuer entsteht eine hitzige Diskussion. Und Almbauer Florian stellt seine Hofdamen bei einem Fest seinen Freunden und Bekannten vor.
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Bauer sucht Frau
Alle 21 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:AT, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2-21: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 6, Season 21-22: ATV & © Season 2-13, Season 19-20: ProsiebenSat.1 PULS4
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