Bauer sucht Frau - Staffel 17 Folge 8 - Die HofwochenJetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 8: Bauer sucht Frau - Staffel 17 Folge 8 - Die Hofwochen
"75 Prozent der gesamten Dachfläche sind betroffen", berichtet Hannes (33). Der Start seiner Hofwoche steht unmittelbar bevor, als sein Hof von einem schweren Hagelschaden betroffen ist. Doch Hannes bleibt positiv: "Ich lasse mir die Hofwoche davon nicht versauen." Zum Glück! Denn die Wahl seiner drei Hofdamen ist ihm besonders schwer gefallen. Dem Milchbauern war besonders wichtig, dass die Damen nicht zu weit weg wohnen. Bei Obstbauer Michael (32) startet der Morgen nach dem ausgelassenen Hoffest eher schlecht als recht. Die 21-jährige Manuela will den Hof verlassen. Doch es scheint, als gäbe es noch ein weiteres Thema, das der Hofdame auf dem Herzen liegt... Konkurrentin Bettina (22) hingegen freut sich auf die bevorstehende Zweisamkeit. Ob der Funke zwischen ihr und ihrem Traumbauern endlich überspringen wird? Beim gemütlichen Bergbauern Thomas (30) werden die Hofdamen mit anderen Herausforderungen konfrontiert. Denn am Maisäß muss mit Warmwasser und Strom besonders sorgsam umgegangen werden. Was die Hofdamen davon halten? Bei Roman (39) und Verena knistert es schon ordentlich. Die beiden genießen ihre Zweisamkeit und Verena scheut nicht davor zurück, ihr Liebesglück mit einem Kuss zu besiegeln. Auf Wolke Sieben schwebt auch Bauer Lorenz aus Staffel 13. Er hat mit seiner Claudia bei "Bauer sucht Frau" das große Glück gefunden. Was in der vergangenen Zeit bei den beiden wohl passiert ist?
Weitere Folgen in Staffel 17
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick