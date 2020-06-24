Bauer sucht Frau - Staffel 17 Folge 2 - Die neuen Bauern Teil 2 Jetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 2: Bauer sucht Frau - Staffel 17 Folge 2 - Die neuen Bauern Teil 2
96 Min.Folge vom 24.06.2020Ab 6
ATV-Amor Arabella Kiesbauer begibt sich wieder auf "Bauer sucht Frau"-Tour. Kein Berg ist zu hoch, kein Tal ist zu weit: Arabella Kiesbauer geht über Stock und Stein und präsentiert die Bäuerinnen und Bauern der 17. Staffel. Und auch in dieser Staffel des ATV-Erfolgsformats verschlägt es die ZuseherInnen an die urigsten Bauernhöfe, schönsten Almen und herrlichsten Landschaften der österreichischen Bundesländer, um die Single-LandwirtInnen kennen zu lernen. 15 Bäuerinnen und Bauern begeben sich mithilfe von ATV auf die Suche nach ihrem großen Liebesglück.
Genre:Reality, Romanze
Produktion:AT, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen