Mythos Mount Everest - 70 Jahre ErstbesteigungJetzt kostenlos streamen
Bergwelten
Folge vom 22.05.2023: Mythos Mount Everest - 70 Jahre Erstbesteigung
47 Min.Folge vom 22.05.2023
Vor 70 Jahren - am 29. Mai 1953 - erreichten Sir Edmund Hillary und Tenzing Norgay als erste Menschen das "Dach der Welt", den 8.848 Meter hohen Mount Everest. 25 Jahre später schreiben sich Reinhold Messner und Peter Habeler ebenfalls in die alpinen Geschichtsbücher ein. Sie sind die Ersten, denen es gelingt, den Everest ohne zusätzlichen Flaschensauerstoff zu bezwingen. Zum 70-Jahr-Jubiläum der Erstbesteigung erzählt BERGWELTEN die bewegende Geschichte des höchsten Gipfels unserer Erde.
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0
Enthält Produktplatzierungen