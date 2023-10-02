Zum Inhalt springenBarrierefrei
ServusTVFolge vom 02.10.2023
Im Juli 2023 starb ein pakistanischer Hochträger im Gipfelbereich des K2. Die Bilder und Berichte von den Umständen dieses Todes, vor allem aber die Tatsache, dass an die 70 Gipfelstürmer über den sterbenden Mann hinweg stiegen, um den Gipfel des K2 zu erreichen, gingen um die Welt. Diese Dokumentation zeichnet minutiös die Ereignisse auf dem Berg, der als gefährlichster aller Achttausender gilt, nach und lässt prominente Höhenbergsteiger zu Wort kommen.

