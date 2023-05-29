Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bergwelten

Everest Today - Das Ende eines Mythos

ServusTVFolge vom 29.05.2023
Everest Today - Das Ende eines Mythos

Everest Today - Das Ende eines MythosJetzt kostenlos streamen

Bergwelten

Folge vom 29.05.2023: Everest Today - Das Ende eines Mythos

62 Min.Folge vom 29.05.2023

Am 29. Mai 1953 stehen der Neuseeländer Sir Edmund Hillary und Sherpa Tenzing Norgay am Gipfel des 8.848 Meter hohen Mount Everest, dem höchsten Berg der Welt. Die Bedingungen für eine Everest-Besteigung haben sich seit 1953 ebenso geändert wie die Verhältnisse am Berg: Die Aufstiegsrouten sind bestens vorbereitet und mit Fixseilen gesichert – auch jene auf der nepalesischen Südseite, die durch den gefürchteten Khumbu-Eisbruch führt. Bergwelten begleitet Hobby-Alpinisten bei ihrem Gipfelanstieg.

Alle verfügbaren Folgen