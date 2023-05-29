Everest Today - Das Ende eines MythosJetzt kostenlos streamen
Bergwelten
Folge vom 29.05.2023: Everest Today - Das Ende eines Mythos
62 Min.Folge vom 29.05.2023
Am 29. Mai 1953 stehen der Neuseeländer Sir Edmund Hillary und Sherpa Tenzing Norgay am Gipfel des 8.848 Meter hohen Mount Everest, dem höchsten Berg der Welt. Die Bedingungen für eine Everest-Besteigung haben sich seit 1953 ebenso geändert wie die Verhältnisse am Berg: Die Aufstiegsrouten sind bestens vorbereitet und mit Fixseilen gesichert – auch jene auf der nepalesischen Südseite, die durch den gefürchteten Khumbu-Eisbruch führt. Bergwelten begleitet Hobby-Alpinisten bei ihrem Gipfelanstieg.
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0
Enthält Produktplatzierungen