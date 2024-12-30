Hochkönig im Winter - An der Wiege des SkisprungsJetzt kostenlos streamen
Hochkönig im Winter - An der Wiege des Skisprungs
Folge vom 30.12.2024
Tausche Skitour gegen Skisprung! Ex-Skirennläufer Philipp Schörghofer lässt sich mit Skisprung-Legende Andreas Goldberger auf einen Deal ein, der die beiden auf den winterlichen Hochkönig bringt. Die Tour führt vorbei an Mitterfeld-Alm und Torsäule, rauf zum Matrashaus am Hochkönig-Gipfel, wo sie auf fast 3.000 Meter mit dem Einsamkeit liebenden Hüttenwirt Roman Kurz ins Gespräch kommen. Doch auf Philipp Schörghofer wartet eine Mutprobe - der Sprung von einer Skischanze. Traut er sich?
